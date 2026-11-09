Україна планує порушити питання обмінів військовополоненими під час переговорів із Росією за участю США, які відбудуться 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Про це повідомив керівник Офісу президента України та член переговорної делегації Кирило Буданов.

Нові обміни полоненими в Абу-Дабі: що відомо

Кирило Буданов зазначив, що Україна “як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни”.

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Очільник ОП наголосив, що велика увага приділяється гуманітарному треку.

– Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому, – зазначив Буданов.

Останній обмін військовополоненими відбувся 23 жовтня. Тоді з російської неволі вдалося повернути 270 українських захисників і цивільних.

Нагадаємо, переговори в Абу-Дабі заплановані на 10-11 листопада. Це перша з минулої зими зустріч між делегаціями України, Росії та США.

Переговорний процес під керівництвом Білого дому зайшов у глухий кут через вимоги Росії передати українську територію, яку російські війська не змогли захопити на полі бою.

Згодом переговори перервалися через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Зустріч відбудеться на тлі наближення зими, посилення російських атак та нещодавніх виборів у США.

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