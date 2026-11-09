На мирних переговорах за участю України, США та Росії, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі, будуть присутні представники Європейського Союзу, Німеччини, Франції та Великої Британії, а також керівник апарату генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на європейських дипломатів та урядовців.

Хто представлятиме Європу на переговорах в Абу-Дабі

Європейський Союз направить на переговори представників Європейської комісії та Європейської ради. Зокрема, від Єврокомісії буде присутній керівник апарату президентки Бьорн Зайберт.

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Європейську раду представлятиме Анна-Марія Бура — головна радниця з питань зовнішньої політики президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Німеччину представлятиме радник канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер; Велику Британію – радник британського прем’єра з національної безпеки Джонатан Пауелл; Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн. Також на переговорах буде керівник апарату генерального секретаря НАТО Джеффрі ван Леувен.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила присутність представників ЄС у дописі в соцмережі X.

– ЄС буде присутній разом із нашими партнерами, – написала вона.

Окремі координаційні зустрічі

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що у вівторок та середу має відбутися тристоронній формат за участю представників України, США та Росії.

– У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі, — зазначив Умєров.

Він наголосив, що для України принципово важливо зберігати тісну координацію з ключовими партнерами, узгоджувати позиції та мати спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі.

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