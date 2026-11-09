У понеділок, 9 листопада, Рада Безпеки ООН проводить засідання, присвячене ситуації в Україні.

Головними темами стали посилення російського терору, масовані удари по цивільній інфраструктурі та шляхи досягнення стабільного миру.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України

Андрій Сибіга наголосив, що наша держава залишається непохитною у прагненні до всеосяжного, справедливого та довготривалого миру, однак закликав міжнародну спільноту не заплющувати очі на щоденні злочини агресора.

Міністр закордонних справ підкреслив, що на тлі дипломатичних процесів світ має чітко бачити ціну, яку українці сплачують щодня через дії країни-агресора.

— У той час, як тривають дипломатичні зусилля, світ не повинен втрачати з поля зору людські втрати, спричинені російською агресією. Щодня мирні жителі по всій Україні зазнають російських атак на їхні домівки, громади та об’єкти критичної інфраструктури, — зазначив Андрій Сибіга.

Лише протягом останніх тижнів РФ здійснила серію масованих обстрілів із застосуванням ракет різного типу, керованих авіаційних бомб (КАБів) та ударних безпілотників.

Під ворожими ударами опиняються житлові квартали, медичні заклади, енергетичні й гуманітарні об’єкти, а також критична інфраструктура, що забезпечує ядерну безпеку.

— Це не поодинокі випадки. Це складники систематичної кампанії, спрямованої проти цивільних та інфраструктури, від якої залежить життя мільйонів. Не спромігшись зламати рішучість України, Росія продовжує завдавати страждань мирним людям, — наголосив Сибіга.

Під час засідання українська делегація порушить питання про необхідність негайних рішень для захисту цивільного населення від повітряного терору РФ.

— Сьогодні Україна закликатиме міжнародну спільноту докласти зусиль для припинення цих атак, посилення захисту цивільного населення, збільшення тиску на державу-агресора та дотримання принципів Статуту ООН, — підсумував міністр закордонних справ.

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