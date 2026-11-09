У жовтні російські війська втричі частіше штурмували позиції Сил оборони на Гуляйпільському напрямку (Запорізька область) порівняно з вереснем. Окупанти змінили тактику інфільтрації та дедалі частіше намагаються просуватися поодинці.

Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Що відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку

Згідно з повідомленням, ворог намагається нарощувати своє угруповання. Для доставки живої сили росіяни використовують цивільний транспорт.

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– Противник почав коригувати тактику інфільтрації. Якщо раніше рухався малими групами піхоти по 2-3 особи, то наразі дедалі частіше намагається просочуватися по одному, – йдеться у повідомленні.

У 7 корпусі ДШВ пояснюють це збільшенням кількості вогневого ураження Силами оборони скупчень військових РФ.

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Росіяни, яким вдається проникнути на позиції українських військових поодинці, часто втрачають зв’язок із командуванням і залишаються без провізії. Українські захисники беруть їх у полон або знищують.

Найбільш напруженою на Гуляйпільському напрямку залишається ділянка поблизу Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського.

Ці населені пункти розташовані неподалік Гуляйполя, яке російські війська намагаються використовувати як місце накопичення особового складу й техніки та плацдарм для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Гуляйпільському напрямку було відбито п’ять атак російських військових у районах Успішного та Тернуватого.

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