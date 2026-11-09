Внаслідок нових ударів РФ по енергетичних об’єктах знеструмлено частину споживачів у 12 областях України.

Найскладнішою через значні руйнування обладнання залишається ситуація у Київській та Дніпропетровській областях, повідомляють Міністерство енергетики України та НЕК Укренерго.

Ситуація в енергосистемі: 12 областей без світла

Протягом останньої доби армія Росії завдала ударів по енергетичних об’єктах у кількох регіонах. Внаслідок обстрілів знеструмлення зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

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У Міненерго зазначають, що лише протягом минулого тижня РФ 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори України. Загалом зафіксовано 219 інцидентів, які призвели до пошкодження та знищення об’єктів критичної інфраструктури.

Через удари армії РФ потерпають і самі працівники галузі. Зокрема, у Сумській області внаслідок атаки дрона на службовий автомобіль поранено трьох енергетиків. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

Попри загрози та повітряні тривоги, аварійні бригади цілодобово працюють над ліквідацією наслідків та повертаються до ремонту одразу після відбою небезпеки.

Ситуація в енергосистемі: аварійні відключення світла

Унаслідок серйозного дефіциту потужності в енергосистемі по всій країні вимушено застосовуються вимушені відключення електропостачання.

Зокрема, для всіх категорій споживачів застосовуються графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг одночасно), а для промисловості — до кінця доби діють графіки обмеження потужності.

Окремо в Укренерго повідомили про запровадження аварійних відключень у Сумській, Полтавській та Харківській областях. У цих трьох регіонах раніше оприлюднені графіки тимчасово не діють, а аварійні обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в мережі.

Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня. Громадянам рекомендують стежити за офіційними ресурсами своїх регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

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