Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про створення нового виду Збройних Сил України – Космічних сил. Документ передбачає розвиток власних космічних технологій для посилення обороноздатності держави.

Про це повідомляє пресцентр Верховної Ради.

За відповідний законопроєкт № 13255 проголосували 252 народні депутати.

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Створення Космічних сил ЗСУ: що передбачає законопроєкт

Мета законодавчої ініціативи – створити правові умови для формування та ефективного функціонування Космічних сил ЗСУ.

Згідно з документом, розвиток національних космічних спроможностей має посилити можливості України у сфері оборони, розвідки та протидії ракетним загрозам.

Зокрема, передбачається:

створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет;

розробка засобів протидії ракетним ударам із використанням космічних технологій;

формування національної системи захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони;

розширення розвідувальних можливостей завдяки створенню власного угруповання розвідувальних супутників.

У пояснювальній записці наголошується, що одним із чинників необхідності створення Космічних сил став російський удар по Україні ракетою Орєшнік, яку в документі характеризують як екзоатмосферну ракетну систему середньої дальності.

Автори законопроєкту зазначають, що Україна стала першою державою, яка зазнала терористичного нападу із застосуванням такого засобу ураження.

У пояснювальній записці також звертають увагу на те, що окремі види та роди військ, відповідальні за космічний напрям, уже функціонують у складі збройних сил США, Великої Британії, Франції, Китаю, Індії, Ірану та Росії.

Водночас Україна має науковий, інженерний і виробничий потенціал для розвитку власних космічних спроможностей, зокрема, створення супутників для потреб оборони.

Наразі ЗСУ вже використовують послуги оптико-електронної та радіолокаційної зйомки, а також радіотехнічної розвідки, які надають державні й приватні компанії. Серед них – NGA, SAG-U та Maxar. Для контролю космічного простору й оповіщення українські військові використовують комплекси TORREYA, СТК і KOSMOS.

У документі також згадується міжнародна співпраця України в космічній галузі. Зокрема, наша держава є учасницею програми Artemis, яку очолює NASA, з 2020 року.

Ще одним кроком до створення Космічних сил стало рішення Міністерства оборони про формування у своїй структурі окремого підрозділу – управління космічної політики.

Джерело : Верховна Рада

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