Міська інфраструктура постраждала унаслідок ранкових вибухів в Одесі сьогодні, 9 листопада.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 9 листопада: що відомо

О 09:46 після вибухів в Одесі начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про атаку на місто та пошкодження інфраструктури.

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— Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі з’ясовуємо, — написав він.

Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок російської атаки на Одещині втретє зазнало уражень логістичне підприємство.

На підприємстві пошкоджено обладнання. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вже ліквідували. На місці працюють усі відповідні служби.

Наразі відомо, що внаслідок російського удару по об’єкту інфраструктури в Одесі загинули троє людей.

Ще одна людина дістала поранення та перебуває у важкому стані. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що напередодні, уночі проти 8 листопада, російські війська також атакували Одесу.

Унаслідок удару в одному з районів міста загорілася нежитлова будівля.

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна в розташованому неподалік домоволодінні.

За повідомленням місцевої влади, інформація про постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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