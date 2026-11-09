Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити ще на два роки, до 15 листопада 2028 року, мандат Військової місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). На її діяльність виділять майже €300 млн.

Про це повідомляється на сайті Ради та Європейської ради у понеділок, 9 листопада.

Мандат EUMAM Ukraine продовжено до 2028 року

Крім продовження мандата, Рада ЄС вирішила створити присутність місії на території України. Це дасть змогу налагодити безпосередню координацію з українськими військовими органами, Збройними силами України та міжнародними партнерами.

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Очікується, що такий формат взаємодії допоможе адаптувати навчальні програми Євросоюзу до актуальних потреб української армії.

Оновлений мандат EUMAM Ukraine передбачає посилення уваги до аналізу та засвоєння уроків, отриманих на полі бою. Це має сприяти вдосконаленню військової підготовки з урахуванням оборонних потреб України.

– EUMAM Ukraine продовжить тісну координацію з іншими міжнародними партнерами-однодумцями, зокрема США, Великою Британією, Канадою та Норвегією, – йдеться у повідомленні.

Місія взаємодіятиме з Коаліцією охочих і НАТО в межах командування НАТО з питань безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

EUMAM Ukraine – один із ключових інструментів військової підтримки України з боку Євросоюзу. Головне завдання місії – сприяти нарощуванню військового потенціалу Збройних сил України.

Від моменту створення у жовтні 2022 року на запит України місія підготувала понад 100 тис. українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 25 вересня держави-члени ЄС погодили умови виділення €6,6 млрд із Європейського фонду миру (EPF) для надання допомоги Україні.

Згідно з розподілом коштів, €900 млн передбачено на фінансування Військової місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Ще €1 млрд спрямують на нові спільні закупівлі оборонного обладнання.

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