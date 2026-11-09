Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорили дипломатичну ситуацію, підготовку до зустрічі в Абу-Дабі та можливу роль Індії у припиненні війни.

Про це глава держави повідомив у понеділок, 9 листопада.

Переговори Зеленського і Моді: що відомо

За словами Володимира Зеленського, Україна активно готується до обговорення кожного питання, внесеного до порядку денного зустрічі в Абу-Дабі. Він наголосив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог і очікує такої самої готовності до деескалації від Росії.

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– Пан прем’єр-міністр (Нарендра Моді, – Ред.) не раз говорив, зокрема й російському очільнику (Володимиру Путіну, – Ред.), що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати, – наголосив Зеленський.

Президент України наголосив на важливості участі Індії у наближенні миру через власні дипломатичні кроки та діалог з іншими світовими лідерами.

Одним із можливих напрямів такої співпраці сторони визначили продовольчу безпеку. Під час розмови вони обговорили блокування Росією експорту українського зерна через Чорне море.

За словами президента, Індія готова виступити посередником у налагодженні продовольчих коридорів. Україна розраховує на продовження зусиль у цьому напрямі.

Зеленський зауважив, що блокування морських шляхів завдає шкоди не лише економіці Росії, а й сотням мільйонів людей у різних країнах світу.

За підсумками розмови сторони домовилися, що їхні команди підтримуватимуть зв’язок щодо продовольчої безпеки та інших двосторонніх питань.

Нагадаємо, 31 серпня під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Киргизстані прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав його припинити війну проти України.

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