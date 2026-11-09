Сили оборони завдали ударів по важливих об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — російська станцію подавлення супутникового зв’язку та склади із боєприпасами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ знищили станцію подавлення та склади РФ

Одним із найважливіших результатів роботи українських захисників протягом 8-го та в ніч на 9 листопада стало ураження російської станції подавлення супутникового зв’язку Starlink у районі селища Сартана в Донецькій області.

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За допомогою цього комплексу окупанти намагалися глушити та перебивати супутниковий зв’язок українських військових на фронті.

Знищення подібних ворожих систем забезпечує стабільний зв’язок для українських підрозділів, гарантує точнішу роботу ударних та розвідувальних дронів Сил оборони.

Окрім засобів РЕБ, відчутних втрат зазнала матеріально-технічна база та логістика російської армії.

Зокрема, у Запорізькій області поблизу населених пунктів Токмак та Остриківка українські військові уразили склади боєприпасів, внаслідок чого значна частина російських снарядів знищена.

Також у Донецькій області у районі Красногорівки підрозділи Сил оборони завдали удару по складу матеріально-технічних засобів армії РФ.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що системна робота з ліквідації військових цілей противника триватиме надалі, поки Росія не припинить збройну агресію проти України.

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