Уночі проти 10 листопада російські війська атакували українські регіони безпілотниками. На Полтавщині під ударами опинилися енергетичний об’єкт та промислове підприємство, а на Кіровоградщині після влучання у критичну інфраструктуру виникла пожежа.

Крім того, у Переяславі Київської області російська атака пошкодила будівлю, де проживають люди, які потребують соціальної підтримки та догляду, а у Кривому Розі російські безпілотники атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Тим часом 10 листопада в Абу-Дабі мають поновитися переговори України, США та Росії щодо припинення війни.

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Серед головних питань — гарантії безпеки, деескалація та обміни полоненими.

Про ці та інші події ночі та ранку 10 листопада — читайте у дайджесті.

Атака на Полтавщину

Уночі проти 10 листопада російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками.

За інформацією начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, у Полтавському районі зафіксували влучання російського дрона в об’єкт енергетики. Про удар стало відомо о 23:34 9 листопада.

Згодом російські безпілотники атакували Кременчук. Там зафіксували влучання у промислове підприємство.

За попередніми даними, внаслідок удару по підприємству люди не постраждали. Масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюються.

Атака на Переяслав

Увечері 9 листопада російські війська атакували Переяслав Київської області. Під удар потрапила будівля комунальної власності, де проживають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.

За повідомленням голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, унаслідок атаки будівля зазнала часткових руйнувань.

Постраждали двоє людей. Обох госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Усіх мешканців, які перебували в закладі під час удару, евакуювали. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та організацією безпечного розміщення евакуйованих людей.

Атака на Дніпропетровщину

Уночі проти 10 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство. На його території виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

У Вільногірській громаді Кам’янського району пошкоджень зазнала інфраструктура.

У Кривому Розі російські безпілотники також атакували інфраструктуру міста. Пошкоджені гаражі та автомобіль.

Атака на Кіровоградщину

Уночі проти 10 листопада російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі Голованівського району Кіровоградської області.

Унаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних російських ударів.

Пожежу вдалося локалізувати, однак роботи з її остаточної ліквідації тривають.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі

10 листопада в Абу-Дабі мають поновитися переговори між представниками України, США та Росії щодо можливого припинення війни. Зустрічі заплановані на 10–11 листопада після дев’ятимісячної перерви.

Як повідомляє The New York Times, основну увагу сторони планують приділити гарантіям безпеки, механізмам запобігання відновленню бойових дій, деескалації та гуманітарним питанням.

Попередній переговорний процес зайшов у глухий кут через територіальні вимоги Росії. Москва наполягала на переданні їй близько 5,2 тис. кв. км української території, яку російські війська не змогли захопити.

За інформацією американських посадовців, новий раунд переговорів має вийти за межі територіальних суперечок і охопити ширші питання європейської безпеки. З американського боку переговорний процес ведуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Окремим пріоритетом української делегації стануть обміни військовополоненими.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна розраховує домовитися про наступні етапи повернення своїх громадян із російської неволі.

За його словами, гуманітарний напрям має принести практичні результати незалежно від складності політичних переговорів.

Попередній обмін полоненими відбувся 23 жовтня. Тоді з російського полону повернулися 270 українських захисників і цивільних.

Водночас аналітики, на яких посилається NYT, не очікують швидкого прориву в переговорах. За їхніми оцінками, Росія поки не демонструє готовності пом’якшувати свої вимоги, а суттєві зрушення можуть відкластися щонайменше до весни.

Зустріч Рубіо та Сибіги в Парижі

Сьогодні, 10 листопада, у Парижі запланована двостороння зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Як повідомив вашингтонський кореспондент Алекс Рауфоглу з посиланням на офіційний розклад, переговори мають розпочатися о 08:30 за паризьким часом, або о 09:30 за Києвом.

Після зустрічі Рубіо візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн G7, присвяченому стабільності на Близькому Сході.

О 13:15 за київським часом запланований робочий обід глав зовнішньополітичних відомств G7, присвячений підтримці України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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