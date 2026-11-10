Під час першого дня переговорів в Абу-Дабі українська, американська та російська делегації обговорили звільнення військовополонених, гарантії безпеки для України та деескалаційні кроки.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вівторок, 10 жовтня.

Переговори в Абу-Дабі: про що говорили сторони

За словами Зеленського, сьогоднішній день розпочався із зустрічі української делегації з європейськими та американськими партнерами. Після цього відбулися тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії.

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– Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет, – зазначив глава держави.

Президент додав, що під час переговорів окрему увагу приділили гарантіям безпеки для України та основам їхнього довготривалого функціонування.

– Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків, – розповів Зеленський.

Глава держави повідомив, що визначив для української делегації завдання на подальший діалог.

За його словами, наступний раунд тристоронніх переговорів має відбутися завтра. Крім цього, українська команда продовжить спілкування з представниками президента США та європейськими партнерами протягом найближчих днів.

Володимир Зеленський наголосив, що головним завданням України залишається реальне наближення миру, українська сторона налаштована на продуктивну, якісну та чесну роботу.

Президент подякував американській стороні за організацію переговорів, а Об’єднаним Арабським Еміратам – за надання майданчика для зустрічей.

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