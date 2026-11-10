РФ атакувала південь Одещини: є загиблий, пошкоджено інфраструктуру та житловий сектор
Атака на Одеську область відбулася у вівторок, 10 листопада. Унаслідок комбінованого удару російських військ по півдню Одещини загинув 69-річний чоловік. Ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одещину 10 листопада: що відомо
– Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти інфраструктури та житловий сектор, зокрема триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийку, – розповів очільник ОВА.
Під час ворожої атаки на Одещину 69-річний чоловік і 70-річна жінка перебували на зупинці громадського транспорту. Чоловік загинув на місці, а жінку з множинними травмами госпіталізували.
Наразі постраждала отримує медичну допомогу. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки.
Нагадаємо, 8 листопада Одещина зазнала масованої ворожої атаки на енергетику.
Унаслідок обстрілів у північній частині регіону виникли перебої з електропостачанням. Інформації про загиблих та постраждалих не надходило.
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