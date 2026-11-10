Атака на Одеську область відбулася у вівторок, 10 листопада. Унаслідок комбінованого удару російських військ по півдню Одещини загинув 69-річний чоловік. Ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одещину 10 листопада: що відомо

– Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти інфраструктури та житловий сектор, зокрема триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийку, – розповів очільник ОВА.

Під час ворожої атаки на Одещину 69-річний чоловік і 70-річна жінка перебували на зупинці громадського транспорту. Чоловік загинув на місці, а жінку з множинними травмами госпіталізували.

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Наразі постраждала отримує медичну допомогу. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, 8 листопада Одещина зазнала масованої ворожої атаки на енергетику.

Унаслідок обстрілів у північній частині регіону виникли перебої з електропостачанням. Інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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