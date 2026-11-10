СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу Олександру Дворнікову, який на початку повномасштабної війни командував наступом окупаційних військ із Криму на Херсонщину.

Про це повідомили у СБУ.

Підозра російському генералу

За даними слідства, 24 лютого 2022 року Дворніков, який на той час очолював Південний військовий округ РФ, віддав наказ військовим наступати на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму.

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Для наступу російський генерал залучив підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту та інших військових угруповань РФ.

Окупанти заходили в область через контрольно-пропускні пункти Чонгар та Каланчак, які перед цим обстріляли з різних видів озброєння.

Одночасно російська авіація завдавала прицільних ударів по цивільній інфраструктурі Херсонщини. Зокрема, під масованою атакою опинився аеродром у Чорнобаївці.

Як встановило розслідування, Дворніков безпосередньо командував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра. Це мало забезпечити подальше просування російської армії до Херсона.

Після окупації міста армія РФ розраховувала швидко просунутися вглиб України. Наступним етапом плану було захоплення Миколаєва, Одеси та всього Причорноморського регіону.

Однак на заваді планам ворога стали Сили оборони України. Спочатку українські військові заблокували наступ російських підрозділів, а 11 листопада 2022 року звільнили правобережну частину Херсонської області.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили російському генералу про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України – ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій.

У березні СБУ спільно з Офісом генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну, який віддав наказ на ракетний удар по спеціалізованій лікарні Охматдит у Києві.

Джерело : СБУ

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