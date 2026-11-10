Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 14327-д, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів.

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Документ має наблизити українське законодавство до європейських правил у сфері фінансових послуг та створити умови для інтеграції України до єдиного платіжного простору Європи.

Що передбачає законопроєкт про приєднання до SEPA

Після приєднання до SEPA українські банки, підприємства та громадяни зможуть здійснювати міжнародні перекази в євро швидше, дешевше та за єдиними правилами з іншими учасниками платіжної зони.

Зокрема, йдеться про скорочення часу проведення транзакцій та зменшення супутніх комісій. Це має спростити фінансові операції для українців, які отримують або надсилають кошти за кордон, а також для компаній, що працюють на європейських ринках.

Крім того, законопроєкт передбачає посилення вимог до прозорості та доброчесності власників фінансових установ.

SEPA (Single Euro Payments Area) — єдина зона платежів у євро, яка об’єднує 41 країну. Вона створена для того, щоб транскордонні перекази в євро здійснювалися за такими самими правилами, як і внутрішні платежі.

До платіжної зони входять усі 27 держав Євросоюзу, країни Європейської асоціації вільної торгівлі, Велика Британія, а також низка інших держав. Серед країн-кандидатів на вступ до ЄС, які вже приєдналися до SEPA, — Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія.

Інтеграція до єдиного платіжного простору має спростити рух капіталу між Україною та європейськими країнами, сприяти розвитку зовнішньої торгівлі та залученню інвестицій.

Приєднання до SEPA є одним зі стратегічних кроків інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Джерело : Верховна Рада

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