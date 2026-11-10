За результатами першого дня переговорів у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів вдалося домовитися про масштабний обмін полоненими найближчим часом.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерело в переговорній делегації.

Офіційно сторони про можливий обмін полоненими не заявляли, тому деталей наразі немає.

Зараз дивляться

Обмін полоненими: останні повернення українців додому

Напередодні керівник Офісу президента та член переговорної команди Кирило Буданов заявляв, що Україна планує порушити питання обміну військовополоненими під час переговорів із Росією за участю США.

Нагадаємо, що останній обмін військовополоненими відбувся 23 жовтня. Тоді до України повернулося 270 захисників і цивільних.

На День незалежності Україна повернула 10 військовослужбовців у межах спеціального обміну. Полонених привезли через територію Білорусі.

19 серпня до України повернули з полону 103 військовослужбовців. 5 червня 2026 року Україна повернула 186 людей: 185 військових та одного цивільного.

15 травня Україна та РФ провели обмін полоненими, завдяки чому вдалося повернути додому 205 наших громадян. Це був перший етап обміну в межах 1000 на 1000.

24 квітня Україна та Росія провели обмін полоненими, внаслідок чого вдалося повернути додому 193 українських захисників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.