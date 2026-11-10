Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки абстрактною.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю данському виданню DR Nyheder.

Зеленський про пропозицію обміняти Донбас на гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею територіальних поступок Росії заради завершення війни.

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За його словами, саме питання про передання українських земель в обмін на мир не враховує попередніх дій Кремля.

— Віддати українську землю заради миру — це просто абстрактні слова. Ідеться не лише про реальність, а більше про філософію, — заявив Зеленський.

Президент нагадав, що Путін спочатку говорив про Донбас, однак під час повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Київ.

Він також звернув увагу на суперечність між заявами Кремля про захист російськомовного населення та злочинами російських військових у Бучі й інших українських містах.

Зеленський розповів, що американська сторона порушувала питання можливого обміну Донбасу на гарантії безпеки.

— Саме тому, коли американці запитали: Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?, я одразу відповів: Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО? — зазначив президент.

За словами Зеленського, у відповідь йому запропонували гарантії, які були б подібними до механізмів НАТО, але без членства в блоці.

Президент наголосив на суперечності такого підходу: від України очікують конкретної відповіді щодо територій, натомість пропонують нечіткі безпекові зобов’язання.

Глава держави нагадав, що Україна раніше відмовилася від ядерної зброї, однак це не захистило її від російської агресії.

Він також згадав перешкоди на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції України.

На думку Зеленського, навіть передання Донбасу не означатиме остаточного припинення війни.

— Ніхто не вірить, що Путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років. І хто буде винен? — заявив президент.

Нагадаємо, що 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори за участю України, США та Росії.

Спочатку українська делегація провела координаційну зустріч із представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. До обговорень також долучилися представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Згодом голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив про перехід до тристороннього формату переговорів.

Серед головних пріоритетів української сторони — припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання.

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