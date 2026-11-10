Влада опрацьовує логістичні альтернативи для Києва та низки обласних центрів, а також готує додаткові рішення для підтримки українських міст і громад в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького щодо ситуації в енергетиці, ліквідації наслідків російських ударів та взаємодії з Європейською комісією.

Підтримка міст на громад взимку

За словами очільника держави, Єврокомісія вже розпочала узгодження конкретних кроків, які мають допомогти українським містам і громадам пройти зиму в умовах російського терору. Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та її команді за підтримку України.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький під час доповіді зазначив, що разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та низки обласних центрів.

Президент подякував Національній поліції, Державній службі з надзвичайних ситуацій та іншим залученим структурам за реалізацію рішень, ухвалених для підтримки міст і громад.

Водночас Зеленський повідомив про підготовку до двосторонніх зустрічей із європейськими партнерами та роботи з міжнародними фінансовими інституціями протягом наступних тижнів.

За його словами, Україна готує додаткові кроки, які мають посилити державу та допомогти протистояти наслідкам російських атак.

Напередодні президент Зеленський домовився з Урсулою фон дер Ляєн про застосування спеціального механізму екстреної допомоги Україні, який дасть змогу оперативно отримати кошти на найнагальніші потреби.

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