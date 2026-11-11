У 34 населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонської області склалася критична гуманітарна ситуація.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у подкасті Кляті питання видання Українська правда.

Прокудін про критичну ситуацію на Херсонщині

За словами Прокудіна, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини є 34 населені пункти, де ситуація така ж критична, як в Олешках.

Зараз дивляться

Ще у 58 населених пунктах, розташованих у 20-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра, ситуацію оцінюють як середньої критичності.

— У нас таких сіл ще 34, критичних. А 58 — середньої критичності, які саме у 20-кілометровій зоні з лівого берега. І сказати, що нам потрібно рятувати звідти людей, — це нічого не сказати. Там реально така ж ситуація, — наголосив Прокудін.

Серед населених пунктів, які потребують особливої уваги, начальник ОВА назвав Рибальче, Збурівку, Нову Збурівку та Голу Пристань. За його словами, критична ситуація спостерігається вздовж Дніпра аж до Великої Лепетихи.

Прокудін зазначив, що місцеві жителі залишилися без газу та електроенергії, мають проблеми з водопостачанням, доставкою продуктів і гуманітарної допомоги.

— Там уже проблеми з усім. Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою. Зараз, після літа, люди будуть якось виживати від городів. Далі — зима буде дуже тяжка, — заявив очільник області.

Ситуація в Олешках: скільки людей залишилося в окупованому місті

За підрахунками Херсонської ОВА, у тимчасово окупованих Олешках залишаються близько 1 300 людей.

Олександр Прокудін повідомив, що гуманітарна допомога, яку російська сторона нібито доставила до міста, не потрапила до місцевих жителів.

— Жодна гуманітарна допомога, яку зараз вони начебто привезли, до людей не дійшла. Вона зараз зберігається на одному складі. І люди приходять, їм відповідь: Це не для вас, — розповів Прокудін.

За його припущенням, продукти можуть роздавати людям, пов’язаним із російською стороною.

Начальник ОВА також повідомив, що українська сторона передавала гуманітарну допомогу на окуповані території за допомогою дронів.

За словами Прокудіна, американський благодійник Говард Баффетт надав 10 тонн продуктів для жителів окупованих територій. Водночас інші донори відмовлялися від такої допомоги через неможливість отримати підтвердження її доставки безпосередньо людям.

Гуманітарна операція в Олешках: що відомо

27 жовтня 2026 року о 03:00 у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області розпочався режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції.

30 жовтня стартував основний етап місії — евакуація місцевих жителів. Для цього підготували 25 автобусів на 750 місць.

Режим припинення вогню завершився 1 листопада о 22:59. Загалом він тривав майже шість діб.

За повідомленням першої леді США Меланії Трамп, під час гуманітарної операції вдалося евакуювати майже 800 людей. Більшу частину жителів доправили на підконтрольну Україні територію, інших — до Росії.

Джерело : Українська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.