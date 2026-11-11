Дводенні переговори в Абу-Дабі за участю України, США та Росії були непростими. Українська сторона наполягає на завершенні війни та створенні дієвої системи безпеки, яка не допустить повторення російської агресії.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у середу, 11 листопада.

Буданов про тристоронні переговори в Абу-Дабі

– Наше головне завдання – якнайшвидше досягти справедливого та стійкого миру, зберегти життя українців і гарантувати безпеку нашої держави. Саме цього очікують від нас українці. Протягом двох днів в Абу-Дабі українська делегація працювала над пошуком шляхів завершення війни, – зазначив він.

За словами Буданова, переговорний процес виявився складним. Він наголосив, що українська сторона не відступає від своєї позиції щодо припинення бойових дій та формування надійних безпекових гарантій.

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– Позиція України залишається незмінною: необхідно зупинити війну та сформувати дієву архітектуру безпеки, яка гарантуватиме стійкість миру й унеможливить повторення російської агресії, – сказав керівник ОП.

Окремим питанням, яке обговорювали під час переговорів, стало повернення українців із полону. Як повідомив керівник ОП, у цьому напрямі вдалося досягти суттєвого результату.

Буданов наголосив, що звільнення кожного українця залишається безумовним пріоритетом.

– Вдячний Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за професіоналізм, наполегливість і зусилля, спрямовані на пошук рішень. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння переговорному процесу та підтримку мирних зусиль, – додав він.

Нагадаємо, у середу, 11 листопада, в Абу-Дабі завершилися дводенні тристоронні переговори за участю делегацій України, США та Росії. Останній раунд зустрічей тривав трохи менше двох годин.

У четвер Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви, де зустрінуться з Володимиром Путіним.

Після переговорів у Москві американські представники поїдуть до Дубліна, де проведуть зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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