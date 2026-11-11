Вручення повістки військовозобов’язаному через родичів – питання, яке викликає багато дискусій та юридичних колізій. З одного боку, ТЦК прагнуть забезпечити належне оповіщення громадян, з іншого – важливо дотримуватися встановлених законодавством процедур.

Факти ICTV дізнавалися у юристів БПД, чи мають право ТЦК видавати повістку через родичів та чи законно це.

Чи може ТЦК передати повістку через родичів

Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних регламентує вручення повісток.

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Чи може ТЦК передати повістку через родичів:

Повістка має бути вручена особисто військовозобов’язаному . Це означає, що родичі не мають юридичного права отримувати повістку замість нього.

Повістка, вручена родичам, не має юридичної сили, оскільки не підтверджує належне оповіщення військовозобов’язаного.

На повістці має бути особистий підпис військовозобовязаного, що підтверджує її отримання.

– Для забезпечення належного оповіщення військовозобов’язаних необхідно дотримуватися встановленої законодавством процедури, – відмічають юристи.

Що робити, якщо повістку передають через родичів військовозобов’язаного

Наразі в Україні повістки вручаються особисто. Це можна робити в будь-якому громадському місці або за місцем проживання особи. Крім того, повістки можуть видавати керівники підприємств, де працює військовозобов’язаний.

Повістка, яка вручена особисто, вважається належно врученою, якщо вона правильно оформлена. Отже, якщо військовозобов’язана особа не з’явиться за цією повісткою, то буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це штраф 17 000 – 25 500 грн.

Також належно врученою вважається повістка, яка надсилається поштою. Працівник пошти зобов’язаний вручити таку повістку адресату особисто в руки. Якщо адресата немає за місцем проживання, повістка все одно вважається врученою.

– Інші способи, які стосуються вручення повісток родичам, друзям, сусідам або якщо цю повістку кидають у поштову скриньку чи залишають у дверях, є незаконними. Тобто така повістка вважатиметься незаконно врученою і ніякої відповідальності військовозобов’язана особа нести не буде, – зазначають юристи.

Військовозобов’язаний, якому повістку вручили через родичів, не несе відповідальності за неявку до ТЦК.

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