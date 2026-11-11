В Україні триває загальна мобілізація. Бувають випадки, коли представники ТЦК залишають повістку у дверях військовозобов’язаним особам.

Читайте пояснення, чи має така повістка юридичну силу, як мають вручатися повістки та хто має на це право – на Фактах ICTV.

Повістка в дверях: чи законно це та чи потрібно йти до ТЦК

На сьогодні ні законами, ні підзаконними актами не зазначено місце, де не можуть вручати повістки.

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Тобто вручати повістки можуть на вулиці, на зупинках, блокпостах, у громадських місцях, за місцем навчання, роботи тощо.

Проте щоб повістка вважалася врученою, її необхідно віддати особисто в руки людині, якій вона адресована, а вона, своєю чергою, має поставити особистий підпис про отримання. Без цього повістка не має юридичної сили.

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначають, що якщо уповноважені особи залишили повістку в дверях, то людина має повне право не з’являтися до ТЦК. Оскільки просто прикріплена повістка без особистого підпису військовозобов’язаної особи вважається неналежно врученою, тобто – незаконною.

Те ж саме стосується і ситуацій, коли про отримання повістки розписалися родичі – батьки, дружина, сусіди чи інші особи. Така повістка також вважається неналежно врученою і не має правових наслідків для військовозобов’язаного.

Нагадуємо, що згідно з новими правилами, вручати повістки можуть:

представники ТЦК та СП (в межах адміністративної території, на яку поширюються їхні повноваження);

органи місцевих адміністрацій;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад;

керівники підприємств, установ та організацій.

Що робити, якщо повістку залишили в дверях

Відповідно до закону України військовозобов’язана особа, яка отримала повістку, має з’явитися до ТЦК та стати на облік.

Юристи БПД наголошують, що повістка вважається врученою лише тоді, коли особа її особисто отримала і підписала. Саме з цього моменту відраховується термін, в який військовозобов’язаний має зʼявитись до ТЦК.

Залишена в дверях, поштовій скриньці тощо повістка без особистого підпису людини вважається неврученою, тобто вона не має юридичної сили.

Повістка поштою

Порядок надсилання повісток поштою визначений постановою № 560. Зокрема, це регулюють пункти 34, 30-2, 30-3 та 41 Порядку.

Повістку, сформовану за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, можуть надіслати військовозобов’язаному рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Як відбувається процедура:

ТЦК та СП формує повістку за допомогою реєстру та підписує її керівником. Повістку друкують і передають оператору поштового зв’язку для надсилання рекомендованим листом. На поштовому відправленні зазначають штриховий кодовий ідентифікатор, прізвище, ім’я та по батькові адресата (за наявності), а також адресу отримувача. До відправлення додають опис вкладення, у якому зазначають, що саме міститься в конверті, кількість аркушів, дані керівника ТЦК та СП і дату накладення його кваліфікованого електронного підпису. Лист надсилають на адресу місця проживання військовозобов’язаного.

Згідно з пунктом 34 Порядку, повістку надсилають протягом 48 годин після її підписання керівником ТЦК та СП.

Чи вважається законною повістка поштою

Відповідно до пункту 41 постанови № 560, повістка вважається врученою не лише тоді, коли людина особисто забрала лист. Закон передбачає три випадки:

Адресат отримав лист. Днем вручення вважається дата фактичного отримання поштового відправлення. Це підтверджується інформацією або документами поштового оператора. Адресат відмовився від отримання листа. Якщо людина відмовляється забрати рекомендоване відправлення, працівник поштового оператора робить відповідну відмітку. Днем вручення вважається дата, зазначена в поштовому повідомленні. Адресата немає за вказаною адресою. Якщо поштовий оператор не зміг вручити лист через відсутність людини за адресою, він робить відповідну відмітку. Днем вручення вважається дата цієї відмітки.

Отже, навіть якщо військовозобов’язаний не отримав листа, повістка за визначених законом умов може вважатися врученою.Треба, щоб поштовий оператор належним чином зафіксував відповідну обставину.

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