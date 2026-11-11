Дводенні переговори в Абу-Дабі: політолог пояснив, чи є шанс на прорив у мирному процесі

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада завершилися домовленістю про масштабний обмін військовополоненими, однак не принесли публічно підтверджених домовленостей щодо припинення війни. Позиції сторін із ключових питань залишаються різними, а подальший перебіг переговорів залежатиме, зокрема, від готовності Москви переглядати свої вимоги.

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV назвав зустрічі технічним етапом переговорного процесу, від якого не варто було очікувати прориву. Водночас представники української делегації говорять про позитивну динаміку та можливість досягти рішення до кінця року.

Факти ICTV зібрали оцінки експертів та пояснюють, що насправді дали переговори в Абу-Дабі й чого очікувати далі.

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Чому переговори в Абу-Дабі не стали проривом

Політолог, доцент КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Рейтерович вважає, що переговори мали переважно технічний характер. Представники сторін обмінювалися позиціями та обговорювали можливі підходи до врегулювання війни, але не ухвалювали остаточних політичних рішень.

— Це, до речі, передбачувано, і, по великому рахунку, якогось прориву тут не треба було очікувати, — пояснив експерт.

За його словами, російські переговорники не мають повноважень самостійно ухвалювати принципові рішення без погодження з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Тому навіть досягнення певного порозуміння на рівні делегацій ще не означає, що Москва погодиться на запропоновані умови.

Ігор Рейтерович наголошує, що головним показником подальшого прогресу стане позиція російського керівництва.

— Тут треба просто почекати хоча б якихось заяв саме з боку російського керівництва. І тоді ми на основі цього зможемо зробити висновки, чи помінялися позиція та вимоги РФ, і чим це взагалі може закінчитися, — зазначив політолог.

Про збереження суттєвих розбіжностей повідомив і керівник української переговорної делегації Рустем Умєров. За його словами, за два дні сторони змогли безпосередньо викласти свої позиції, але попереду залишається багато складної роботи.

Серед ключових невирішених питань — території, припинення вогню та майбутні гарантії безпеки. Росія продовжує вимагати територіальних поступок від України, тоді як Київ наполягає на гарантіях, які унеможливлять повторення російської агресії.

Що насправді дали переговори Росії, України та США

Найбільш конкретним результатом двох днів зустрічей стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Її підтвердили представник президента США Джаред Кушнер та керівник української делегації Рустем Умєров.

За словами Кушнера, остаточну кількість людей, яких планують звільнити, мають узгодити 12 листопада. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що сторони обговорювали можливість обміну у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500 осіб.

Рейтерович також називає домовленість про обмін головним результатом зустрічей. Водночас він наголошує, що наразі невідомі її остаточні параметри.

Політичний аналітик Дмитро Медведенко, коментуючи результати переговорів для Al Jazeera, звернув увагу, що обміни полоненими відбувалися й раніше, без настільки масштабних дипломатичних зустрічей. Тому досягнення гуманітарної домовленості саме по собі ще не свідчить про наближення політичного врегулювання війни.

Водночас сторони обговорювали ширше коло питань: гарантії безпеки для України та Європи, заходи з деескалації, післявоєнну відбудову й майбутню систему європейської безпеки. Конкретних домовленостей щодо припинення вогню або територій публічно не оголосили.

Чи можливе завершення війни до кінця 2026 року

Попри складність переговорів, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія, який брав участь у зустрічах, позитивно оцінив їхні результати.

Він назвав цей раунд одним із найскладніших за весь час переговорного процесу та припустив, що російська делегація приїхала з жорсткими вказівками. За його словами, зробити обговорення продуктивнішим вдалося після того, як американські представники запропонували говорити не лише про припинення війни, а й про повоєнне майбутнє обох держав.

Арахамія висловив сподівання, що сторони зможуть знайти рішення до Нового року, та закликав якнайшвидше узгодити дату наступного раунду.

Однак така оцінка відображає очікування представника української делегації, а не досягнуту домовленість про завершення війни.

Ігор Рейтерович натомість радить не поспішати з висновками. На його думку, говорити про реальний прогрес можна буде лише після того, як стане зрозуміло, чи готова Росія змінювати свої вимоги.

Наступним важливим етапом мають стати переговори американських представників із Володимиром Путіним. На 12 листопада запланований візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви. Після цього вони мають вирушити до Дубліна для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Саме подальші переговори на рівні політичного керівництва можуть показати, чи вдалося перетворити обговорення в Абу-Дабі на конкретні домовленості щодо завершення війни.

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