Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на переговорах в Абу-Дабі було досягнуто домовленості про проведення нового обміну полоненими.

Про це глава держави заявив за підсумками другого дня переговорів у середу, 11 листопада.

Досягнуто домовленість про проведення обміну полоненими

– Важлива гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну, – зазначив Зеленський після доповіді, яку він отримав від української переговорної команди.

Він додав, що сторони також обговорили погляди на гарантування безпеки та ширші формати роботи за участі представників Європи.

Зараз дивляться

– Далі Американські представники їдуть в Росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром, – наголосив Зеленський.

Кушнер і Умєров підтвердили домовленість про обмін

Представник Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердив, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі Україна та Росія домовилися провести масштабний обмін військовополоненими. Зараз сторони узгоджують кількість людей, які будуть звільнені.

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками переговорів в Абу-Дабі у середу, 11 листопада.

– Одним із позитивних результатів є домовленість про проведення масштабного гуманітарного звільнення утримуваних осіб, точні цифри ми узгодимо завтра, – сказав представник Трампа.

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, який очолює українську переговорну делегацію, висловив подяку американським спецпосланцям. За його словами, протягом останніх місяців переговори дали змогу досягти суттєвого прогресу, зокрема в питанні обміну військовополоненими.

– Цього разу також обмін. Точна кількість, як згадав Джаред, буде повідомлена пізніше, – додав Умєров.

Нагадаємо, після першого дня переговорів в Абу-Дабі 10 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ розраховує на масштабний обмін військовополоненими з Росією. Йшлося про можливий формат 1000 на 1000 або 1500 на 1500 осіб.

11 листопада у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися дводенні тристоронні переговори за участю делегацій України, США та Росії.

Останній раунд перемовин тривав трохи менше двох годин.

У четвер Стів Віткофф і Джаред Кушнер поїдуть до Москви, де проведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після зустрічі в Москві американські представники вирушать до Дубліна на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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