У ніч проти 11 листопада російські війська продовжили атакувати українські регіони.

У Харкові після ракетного удару спалахнула масштабна пожежа в гаражному кооперативі, є постраждалий. У Кривому Розі безпілотники атакували критичну інфраструктуру, залишивши частину міста без електропостачання.

На Запоріжжі внаслідок російського удару травмувалися шестеро людей. На Рівненщині пошкоджені приватні будинки, а на Черкащині під ударом опинився енергетичний об’єкт. Тим часом у російському порту Усть-Луга після атаки безпілотників виникла пожежа.

Зараз дивляться

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив про обговорення масштабного обміну полоненими під час переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Про ці та інші події ночі та ранку 11 листопада — читайте у дайджесті.

Ракетний удар по Харкову

У ніч проти 11 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Одне з влучань припало на територію гаражного кооперативу, де виникла масштабна пожежа площею 900 кв. м. Вогонь охопив 38 гаражних боксів та 15 автомобілів.

Також унаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі.

На місці працювали рятувальники ДСНС, зокрема сапери та психологи.

Атака на Дніпропетровщину

Пізно ввечері 10 листопада російські війська масовано атакували ударними безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу.

За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, внаслідок ударів пошкоджено п’ять житлових будинків. Загиблих і постраждалих немає.

Через атаку частина міста станом на ранок 11 листопада залишалася без електропостачання. Деякі лікарні та насосні станції водоканалу перейшли на роботу від генераторів.

Внаслідок знеструмлення в одній із шахт під землею опинилися заблокованими дев’ятеро працівників. Рятувальники евакуювали всіх на поверхню.

Відновлювальні роботи тривали всю ніч. До них залучили енергетиків, тепловиків та комунальні служби. Вранці вдалося відновити штатну роботу міського електротранспорту, водночас роботи на котельнях продовжувалися.

Крім того, російські безпілотники атакували Нікополь, Покровську та Марганецьку громади Нікопольського району. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 28 російських безпілотників.

Удар по Запорізькому району

Увечері 10 листопада російські війська завдали удару по одному із селищ Запорізького району. Внаслідок атаки травмувалися шестеро людей.

Під час ліквідації пожежі рятувальники деблокували двох поранених жінок та доправили їх до лікарні. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За різними адресами після удару загорілися чотири пошкоджені приватні будинки, квартира на третьому поверсі багатоповерхівки, фасад магазину та колесо напівпричепа.

Рятувальники ліквідували займання. На місцях працювали всі необхідні екстрені служби.

Атака на Рівненщину

У ніч проти 11 листопада російські війська атакували Рівненську область. У Костопільській громаді внаслідок удару пошкоджені три приватні житлові будинки.

В одному з будинків зруйновані стіна та дах.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

На місці працюють представники екстрених та комунальних служб, які встановлюють масштаби пошкоджень і ліквідовують наслідки удару.

Удар по енергетиці Черкащини

Протягом минулої доби російські війська атакували Черкаську область. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура регіону.

На Уманщині внаслідок удару пошкоджений один з енергетичних об’єктів.

Через пошкодження станом на ранок 11 листопада частина споживачів залишалася без електропостачання.

Ремонтні бригади працювали з ночі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Водночас українські захисники збили в межах області один російський безпілотник.

Атака на Житомирщину

Із вечора 10 листопада російські війська завдали численних ударів безпілотниками по Житомирській області. Під атакою опинилися об’єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури.

Удари зафіксували в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській та Оліївській громадах.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автомобілів.

Відомо про чотирьох постраждалих. Серед них — працівники Національної поліції, які прибули на виклик і потрапили під повторний російський удар під час документування наслідків атаки.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місцях триває ліквідація наслідків обстрілів.

Атака на Чернігів

У ніч проти 11 листопада російські війська атакували Чернігів. Внаслідок удару на території приватного підприємства виникла пожежа.

Вибухова хвиля пошкодила вантажні та легкові автомобілі, які перебували на автостоянці.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Атака дронів на порт Усть-Луга в Росії

У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії, неподалік Санкт-Петербурга.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив влучання в портовій зоні. Після атаки там виникла пожежа, до гасіння якої залучили відповідні служби.

Крім того, в Усть-Лузі сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції.

За інформацією OSINT-проєкту ASTRA, перед атакою в регіоні оголошували небезпеку через безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Масштаби пошкоджень портової інфраструктури наразі уточнюються.

Переговори в Абу-Дабі та обмін полоненими

10 листопада в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між представниками України, США та Росії. Зустріч тривала близько чотирьох годин.

За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорили гарантії безпеки для України, можливі кроки з деескалації та гуманітарні питання, зокрема звільнення військовополонених.

Однією з головних тем стала можливість масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500.

Зеленський повідомив, що американська сторона планує порушити це питання під час подальших контактів із Росією.

Російська делегація також порушувала територіальні питання. Президент України наголосив, що такі рішення мають обговорюватися на рівні лідерів держав.

На 11 листопада заплановане продовження переговорів. Сторони мають детальніше розглянути деескалаційні заходи, енергетичні питання, ситуацію в Чорному морі та перспективи обміну полоненими.

Також обговорюватимуть можливість проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Підготовка нової евакуації з Олешок

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини готує нову гуманітарну місію для евакуації жителів тимчасово окупованих Олешок та навколишніх населених пунктів Херсонської області.

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, після першої гуманітарної операції до його офісу продовжують надходити звернення від людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Наразі фахівці збирають інформацію про місцеперебування охочих евакуюватися, стан їхнього здоров’я, можливість самостійного пересування та потребу у спеціальному транспорті.

Особливу увагу приділяють людям похилого віку, маломобільним громадянам, людям з інвалідністю, тяжкохворим та сім’ям із дітьми.

Для проведення наступної евакуації необхідно узгодити гуманітарні та безпекові умови.

Заявки на виїзд приймають через WhatsApp, Viber і Telegram за номерами +38 067 717 51 70 та +38 073 719 81 34.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.