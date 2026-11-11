Графіки відключення світла 12 листопада: якими будуть обмеження у четвер
У четвер, 12 листопада, у низці областей України протягом всієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 12 листопада: що відомо
12 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.
Для промисловості будуть застосовуватись графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Відключення зумовлені наслідками ворожих ударів по енергооб’єктах. Фахівці працюють у безперервному режимі, аби якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електропостачання.
Зі свіжими графіками можна ознайомитися на офіційних ресурсах вашого оператора системи розподілу.
До слова, протягом ночі і ранку 11 листопада ворог знову завдавав ударів по об’єктах енергетики. Унаслідок атак на ранок частково були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.
Найважча ситуація спостерігалась на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.