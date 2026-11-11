У четвер, 12 листопада, у низці областей України протягом всієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 12 листопада: що відомо

12 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

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Для промисловості будуть застосовуватись графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Відключення зумовлені наслідками ворожих ударів по енергооб’єктах. Фахівці працюють у безперервному режимі, аби якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електропостачання.

Зі свіжими графіками можна ознайомитися на офіційних ресурсах вашого оператора системи розподілу.

До слова, протягом ночі і ранку 11 листопада ворог знову завдавав ударів по об’єктах енергетики. Унаслідок атак на ранок частково були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

Найважча ситуація спостерігалась на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

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