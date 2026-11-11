Україна розраховує отримати перші шведські винищувачі Gripen у січні-лютому. Водночас Київ веде переговори зі Стокгольмом, щоб прискорити постачання літаків.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Данії, відповідаючи на запитання про військову допомогу Швеції.

Gripen для України

За словами глави держави, Україна регулярно порушує у переговорах зі шведською стороною питання посилення протиповітряної оборони, зокрема передання бойових літаків.

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— Ми дуже вдячні за авіаційний флот усім країнам — Данії, Норвегії, а також Швеції. Ми ведемо переговори й порушуємо питання щодо Gripen. Вони мають надійти в січні-лютому, можливо, у лютому. Ми порушили питання про те, що вони потрібні нам якомога швидше. Але, скажімо так, цей процес уже триває, — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна розраховує використовувати Gripen для протидії російським повітряним атакам, зокрема для знищення ударних безпілотників типу Шахед.

Зеленський про винищувачі F-16

Окремо глава держави прокоментував використання американських винищувачів F-16 в українській системі протиповітряної оборони.

За його словами, ці літаки вже стали важливою складовою захисту. Водночас Україна потребує додаткових F-16, оскільки значна частина наявних машин регулярно перебуває на ремонті.

Зеленський пояснив, що йдеться про старі винищувачі, які потребують технічного обслуговування. Попри це, він позитивно оцінив їхні бойові можливості.

Президент зауважив, що F-16 є швидкими літаками та здатними знищувати навіть реактивні Шахеди.

У лютому Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen і 100 Rafale для Повітряних сил ЗСУ.

Наприкінці червня Україна та Швеція уклали угоду щодо закупівлі 16 шведських винищувачів Gripen E.

Джерело : Офіс президента

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