Під час переговорів в Абу-Дабі представники Росії стверджували, що армія РФ нібито окупувала половину тієї частини Донбасу, яка залишається під контролем України. Українська делегація спростувала ці заяви.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Заява РФ про окупацію Донбасу: що відомо

За словами Володимира Зеленського, після другої доповіді української переговорної групи він дізнався, що російські представники заявляли про нібито захоплення половини підконтрольної Україні частини Донбасу.

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Президент наголосив, що такі твердження озвучували російські військові та представники розвідки, які серйозно наполягали на своїй версії подій.

— Наша команда сказала їм: Ми не розуміємо, як ви взагалі можете говорити такі речі. У нас є відеозаписи, знімки та інші докази того, що ці території під нашим контролем, — розповів Зеленський.

На думку президента, проблема полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін має викривлене уявлення про реальну ситуацію на фронті.

Зеленський припустив, що Путін може переконувати американську сторону, нібито Росії достатньо одного-двох місяців для повного захоплення Сходу України.

— Путін живе в іншій реальності… Я теж можу намалювати йому малюнок, на якому повністю окупую Росію. Але ж це неправда, — зазначив глава держави.

Водночас президент назвав позитивним те, що американські представники підтвердили українську оцінку ситуації на полі бою.

Зеленський також наголосив на необхідності переговорів на рівні лідерів, оскільки територіальні питання залишаються надзвичайно чутливими.

Як приклад він навів Херсон, де лінія розмежування проходить по Дніпру, а протилежні береги перебувають під контролем різних сторін.

За словами президента, українська делегація планує порушити питання можливої зустрічі лідерів під час наступного дня переговорів. Водночас він висловив сумнів у готовності Росії до такого формату.

Зеленський відкинув угоду про вихід України з Донбасу

Володимир Зеленський також заявив, що Україна не погодиться на мирну угоду, яка передбачатиме вихід українських військ із Донбасу.

За словами президента, тиснути на Київ простіше, ніж на Москву, тому саме від України намагаються домогтися територіальних поступок.

— Це простий спосіб, як говорити з росіянами: тиснути на нас, щоб ми покинули Донбас, і буде угода. Ми не готові до такої угоди, ми не готові довіряти Путіну, — наголосив Зеленський.

Президент висловив сподівання, що Сполучені Штати разом із європейськими партнерами знайдуть інший шлях до завершення війни.

— Звісно, простіше тиснути на нас, але я сподіваюсь, що США знайдуть інший шлях, з Європою. Ми розраховуємо на це, — додав він.

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі завершився перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії. Зустріч тривала майже чотири години.

За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорили безпекові гарантії, заходи з деескалації та гуманітарні питання.

Зокрема, під час переговорів йшлося про можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500.

Другий день переговорів запланований на 11 листопада. Серед питань, які мають обговорити делегації, — деескалація, енергетика, ситуація в Чорному морі, обмін полоненими та можливість зустрічі на рівні лідерів.

За інформацією Axios, представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ та Москву після завершення переговорів в Абу-Дабі, щоб особисто зустрітися з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Білий дім, за даними видання, висловлює обережний оптимізм щодо переговорного процесу. Американська сторона також сподівається залучити представників європейських країн до наступного раунду переговорів із Росією.

Джерело : Офіс президента

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