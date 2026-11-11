Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
1 хв.
Карта бойових дій на 11 листопада 2026 – ситуація на фронті
Загалом протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.
Противник завдав 43 авіаційні удари, скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6 238 дронів-камікадзе та здійснив 2 143 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.