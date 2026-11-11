Загалом протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Противник завдав 43 авіаційні удари, скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6 238 дронів-камікадзе та здійснив 2 143 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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