У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі розпочався другий переговорний день.

Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України та керівник делегації Рустем Умєров.

Другий переговорний день в Абу-Дабі

За словами Умєрова, спочатку відбудеться тристоронній формат переговорів разом зі США та Росією. Після цього українці проведуть окрему зустріч з європейськими партнерами.

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Як повідомляє Суспільне, під час другого дня сторони планують обговорити деескалаційні кроки, питання енергетики, безпеки в Чорному морі, обмін полоненими та можливість проведення тристоронньої зустрічі на рівні президентів.

До складу української делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія, перший заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Російська делегація: Володимир Мединський — помічник Путіна; Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ; Сергій Рябков — заступник міністра закордонних справ; Ігор Костюков — начальник головного управління Генерального штабу російської армії.

Делегатами від США є Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Перший день переговорів в Абу-Дабі

Нагадаємо, що 10 листопада переговори сторін тривали майже 4 години. Радник американського президента Джаред Кушнер заявив, про “деякі гарні ідеї щодо подолання розбіжностей між двома сторонами”.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що українська, американська та російська делегації обговорили звільнення військовополонених та гарантії безпеки для України. За словами очільника держави, під час переговорів російські представники стверджували, що армія РФ нібито окупувала половину тієї частини Донбасу, яка залишається під контролем України. Українська делегація спростувала ці заяви.

На думку Зеленського, проблема в тому, що кремлівський диктатор Путін має спотворене уявлення про реальну ситуацію на фронті.

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