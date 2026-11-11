Статус “У розшуку” в застосунку Резерв+ не завжди означає, що військовозобов’язаний порушив правила військового обліку. Іноді причина полягає у застарілих відомостях, помилках під час передавання інформації або технічних збоях у державних реєстрах.

У таких випадках людині доводиться самостійно з’ясовувати причину появи статусу та домагатися виправлення даних.

Факти ICTV розбиралися, чому виникає помилковий розшук ТЦК, що робити в такій ситуації, як виправити відомості онлайн та скільки часу займає зняття такого статусу.

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Помилковий розшук ТЦК: причини

Як пояснила адвокатка Ірина Боса в коментарі УНІАН, передусім потрібно з’ясувати, чому з’явився помилковий статус “У розшуку” у Резерв+.

За словами юристки, найчастіше причини такі:

застарілі або не оновлені відомості в реєстрі Оберіг;

відсутність інформації про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

технічний збій під час обміну даними між реєстрами;

пропущений строк продовження відстрочки.

Від причини залежить, як виправити помилковий розшук ТЦК. Тому спочатку варто перевірити військово-облікові відомості та з’ясувати, на якій підставі територіальний центр комплектування ініціював розшук.

Як виправити розшук від ТЦК онлайн

Якщо проблема виникла через застарілі дані, спочатку потрібно перевірити інформацію в Резерв+ та скористатися функцією Оновлення відомостей, якщо вона доступна.

Якщо після цього статус не зникає, адвокатка радить подати звернення через застосунок. Для цього необхідно:

Відкрити розділ Послуги . Обрати причину звернення Помилка в даних . Додати документи, які підтверджують правильність інформації.

Залежно від ситуації це може бути довідка про відстрочку, наказ про бронювання, документ про проходження ВЛК або інші підтвердження.

Саме звернення через застосунок не означає миттєвого зняття розшуку. Відомості мають перевірити та виправити безпосередньо в реєстрі Оберіг.

Ірина Боса радить зберігати скриншоти звернення із зазначенням дати та номера. Вони можуть знадобитися, якщо доведеться оскаржувати бездіяльність ТЦК або звертатися до суду.

Помилковий розшук ТЦК через непроходження ВЛК

Якщо розшук з’явився через непроходження ВЛК, спочатку потрібно встановити, чи справді військовозобов’язаний не проходив медичну комісію.

Якщо людина без поважних причин не з’явилася на ВЛК, підстав для швидкого зняття статусу немає. Спочатку потрібно виконати вимогу щодо проходження медогляду.

Інша ситуація, коли людина вже пройшла комісію, але результатів немає в реєстрі Оберіг. Це може статися через людський фактор або проблеми під час передавання інформації від медичного закладу до реєстру.

У такому разі адвокатка радить звернутися до ТЦК із письмовою заявою та додати документ, який підтверджує проходження ВЛК.

Якщо відповіді немає, можна залучити адвоката для направлення адвокатського запиту. Якщо й це не допоможе, дії територіального центру комплектування можна оскаржити в адміністративному суді.

Ірина Боса також навела приклад зі своєї практики. Чоловік неодноразово звертався до ТЦК із проханням виправити дані та оформити відстрочку. Однак відповідей не отримував, а згодом побачив у системі статус розшуку через непроходження ВЛК.

Зрештою суд визнав дії ТЦК неправомірними. Причиною проблеми стала відсутність актуальної інформації, а не порушення з боку чоловіка.

Як зняти помилковий розшук ТЦК через технічний збій

Буває, що військово-облікові дані актуальні, медичний огляд пройдений, а відстрочка продовжує діяти. Проте в Резерв+ усе одно відображається статус “У розшуку”.

За словами Ірини Боси, причиною може бути технічний збій або проблема із синхронізацією реєстрів Оберіг та Резерв+.

Спочатку можна зачекати на оновлення системи або подати через застосунок заявку на актуалізацію відомостей. Якщо це не допомогло, потрібно з письмовою заявою звернутися до ТЦК.

У заяві варто вказати:

дату проходження ВЛК;

дату оновлення військово-облікових даних;

строк дії відстрочки, якщо вона оформлена;

інформацію про те, що статус розшуку залишається попри виконання необхідних вимог.

До звернення потрібно додати копії документів, які підтверджують зазначені обставини.

Якщо ТЦК не відповідає протягом 30-45 днів, адвокатка радить звернутися по правову допомогу та направити адвокатський запит. За її практикою, у випадках технічних помилок після такого запиту розшук зазвичай знімають.

Помилковий розшук ТЦК: що робити та коли звертатися до суду

Строк виправлення відомостей залежить від причини появи статусу та швидкості опрацювання вашого письмового або електронного звернення. Якщо проблема пов’язана із синхронізацією реєстрів, оновлення інформації може зайняти кілька днів або більше.

Якщо виправити дані через застосунок не вдалося, потрібно подати офіційну заяву до територіального центру комплектування. Це можна зробити особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. Не губіть чеки та корінці, адже це докази, якщо ТЦК ігноруватиме звернення.

За загальним правилом, звернення громадян розглядають не більше одного місяця. Якщо питання потребує додаткового вивчення, строк можуть продовжити, але загалом він не повинен перевищувати 45 днів. Про це заявника мають повідомити.

Якщо ТЦК не відповідає або відмовляється виправляти помилкові відомості, можна звернутися до адміністративного суду.

Для цього потрібно підготувати:

копії попередніх звернень до ТЦК;

підтвердження їхнього надсилання або реєстрації;

відповіді військкомату, якщо вони надходили;

документи, які підтверджують правильність військово-облікових даних;

медичні документи та підтвердження наявності відстрочки, якщо вони стосуються справи.

Позов подають до окружного адміністративного суду. Ірина Боса також радить разом із позовом подавати заяву про забезпечення позову. Це прохання тимчасово зупинити дію розшуку, поки справу розглядають у суді, щоб людина була захищена від затримання на вулиці. Однак суд розглядає таке клопотання окремо.

Якщо суд визнає дії ТЦК протиправними, його рішення є обов’язковим для виконання. Відомості про розшук мають бути виправлені відповідно до судового рішення.

Якщо ТЦК добровільно його не виконує, можна звернутися до державного виконавця для примусового виконання.

За оцінкою адвокатки, судовий розгляд може тривати від одного до трьох-чотирьох місяців. Якщо ТЦК подасть апеляцію, процес затягнеться.

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