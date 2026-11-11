Верховна Рада України 11 листопада підтримала законопроєкт, який передбачає спрощення процедур адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).

Рада ухвалила закон про спрощення адміністрування ПДВ

Зміни стосуються податкової звітності, оформлення накладних та електронної взаємодії підприємців із контролюючими органами.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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За законопроєкт №16037-д у другому читанні та в цілому проголосували 273 народні депутати.

Ухвалений документ вносить зміни до Податкового кодексу України, покликані зробити адміністрування ПДВ простішим і зручнішим для платників податків.

Зокрема, закон передбачає вдосконалення механізмів електронного обміну інформацією між бізнесом і контролюючими органами.

Крім того, зміни спрямовані на оптимізацію процедур подання податкової звітності та оформлення податкових накладних.

Законопроєкт №16037-д внесли на розгляд парламенту 7 жовтня 2026 року, а вже 13 жовтня народні депутати підтримали його в першому читанні.

Після цього документ опрацював Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. 5 листопада комітет рекомендував ухвалити законопроєкт у цілому з урахуванням техніко-юридичних правок.

Остаточне рішення парламент ухвалив 11 листопада, підтримавши документ у другому читанні та в цілому.

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