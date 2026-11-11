У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) росіяни вдарили по території України керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними дронами типу Shahed (91 із них — реактивні), Гербера, малогабаритними ракетами S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 11 листопада

Дрони та Бандеролі ворог запускав із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, а також з Гвардійського, що в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили:

14 малогабаритних ракет Бандероль/Дань-Т;

130 БпЛА типу Shahed (72 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

Військові попереджають, що в небі над Україною фіксуються ще декілька ударних безпілотників. Бойова робота триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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