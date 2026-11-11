РФ атакувала Україну 163 дронами та ракетою Х-59: скільки цілей збила ППО
У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) росіяни вдарили по території України керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними дронами типу Shahed (91 із них — реактивні), Гербера, малогабаритними ракетами S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака на Україну 11 листопада
Дрони та Бандеролі ворог запускав із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, а також з Гвардійського, що в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили:
- 14 малогабаритних ракет Бандероль/Дань-Т;
- 130 БпЛА типу Shahed (72 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.
Військові попереджають, що в небі над Україною фіксуються ще декілька ударних безпілотників. Бойова робота триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.