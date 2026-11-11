У ніч проти 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.

Через наслідки обстрілів частина споживачів у восьми областях залишилася без електроенергії, а в Кривому Розі виникли проблеми з теплопостачанням.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, Укренерго та Міністерство енергетики України.

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За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, у ніч проти 11 листопада російські війська атакували шість великих електропідстанцій у чотирьох областях:

Вінницькій;

Кіровоградській;

Житомирській;

Черкаській.

Крім того, на Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.

У Кривому Розі російські війська завдали удару по підприємству теплопостачання. Через це виникли проблеми з подачею тепла до житлових будинків.

За інформацією Корецького, тепловики та енергетики працюють над відновленням теплопостачання в місті.

Де немає світла 11 листопада

За даними Укренерго, через наслідки російських атак станом на ранок 11 листопада часткові знеструмлення споживачів зафіксували у восьми областях:

Дніпропетровській;

Житомирській;

Запорізькій;

Київській;

Рівненській;

Харківській;

Одеській;

Чернігівській.

Найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Роботи проводять усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Міністерстві енергетики зазначили, що відновлення ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних російських обстрілів.

Графіки відключення світла 11 листопада

Через пошкодження енергетичного обладнання у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії.

За інформацією Укренерго, у частині областей до кінця доби застосовуються:

Для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до чотирьох черг.

Для промисловості — графіки обмеження потужності.

У Харківській та Дніпропетровській областях уранці 11 листопада також застосовували аварійні відключення.

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що на Харківщині аварійні обмеження пов’язані з пошкодженням обладнання та зниженням напруги у високовольтній мережі.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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