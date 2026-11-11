РФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій: є знеструмлення у восьми областях
- У ніч проти 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.
- Через наслідки російських атак часткові знеструмлення зафіксовано у восьми областях України.
У ніч проти 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.
Через наслідки обстрілів частина споживачів у восьми областях залишилася без електроенергії, а в Кривому Розі виникли проблеми з теплопостачанням.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, Укренерго та Міністерство енергетики України.
Атака на енергетику України 11 листопада: що відомо
За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, у ніч проти 11 листопада російські війська атакували шість великих електропідстанцій у чотирьох областях:
- Вінницькій;
- Кіровоградській;
- Житомирській;
- Черкаській.
Крім того, на Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.
У Кривому Розі російські війська завдали удару по підприємству теплопостачання. Через це виникли проблеми з подачею тепла до житлових будинків.
За інформацією Корецького, тепловики та енергетики працюють над відновленням теплопостачання в місті.
Де немає світла 11 листопада
За даними Укренерго, через наслідки російських атак станом на ранок 11 листопада часткові знеструмлення споживачів зафіксували у восьми областях:
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Запорізькій;
- Київській;
- Рівненській;
- Харківській;
- Одеській;
- Чернігівській.
Найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Роботи проводять усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
У Міністерстві енергетики зазначили, що відновлення ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних російських обстрілів.
Графіки відключення світла 11 листопада
Через пошкодження енергетичного обладнання у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії.
За інформацією Укренерго, у частині областей до кінця доби застосовуються:
- Для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до чотирьох черг.
- Для промисловості — графіки обмеження потужності.
У Харківській та Дніпропетровській областях уранці 11 листопада також застосовували аварійні відключення.
Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що на Харківщині аварійні обмеження пов’язані з пошкодженням обладнання та зниженням напруги у високовольтній мережі.
Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.