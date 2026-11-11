З 1 до 10 листопада російська армія атакувала Україну 3 519 ударними безпілотниками типу Шахед, Гербера та Пародія. Українські військові знищили або подавили 3 068 ворожих БпЛА.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу, 11 листопада.

Скільки російських БпЛА знешкодили Сили оборони

– Кожен із них летів на чиїсь домівки, на лікарні та школи, на енергетику, яка дає світло й тепло мільйонам українців. Сили оборони знешкодили 3 068 із них. Ці тисячі дронів так і не долетіли до своїх цілей, – йдеться у повідомленні.

Російські війська змінюють тактику та дедалі частіше використовують реактивні безпілотники, які мають вищу швидкість і становлять більшу небезпеку.

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За перші десять днів листопада на такі БпЛА припало майже половина всіх запусків – 1 695 одиниць. Українські військові знешкодили 406 із них.

Із традиційними Шахедами українська протиповітряна оборона справляється ще ефективніше. Із 1 824 запущених російською армією безпілотників цього типу вдалося знешкодити 1 662.

– Російський агресор шукає нові способи прорвати наш захист, але Сили оборони щодня вдосконалюються. Запроваджують нові методи протидії, нарощують можливості та роблять так, щоб якомога менше дронів ворога досягало мети, – наголосили у військовому командуванні.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські військові використовують для знищення російських безпілотників роботизовані турелі, оснащені системами машинного зору та штучним інтелектом.

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