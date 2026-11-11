Вищий антикорупційний суд 10 листопада 2026 року оголосив вирок трьом особам у справі про розтрату 251 млн грн, виділених на закупівлю бронежилетів для Збройних Сил України. Жодного бронежилета так і не поставили.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Розтрата 251 млн грн на бронежилетах: що відомо

За даними правоохоронців, у 2022 році викрили розтрату 251 млн грн, призначених для закупівлі бронежилетів для українських військових.

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У справі фігурували колишній генеральний директор державного підприємства Укрпатент, колишній виконувач обов’язків державного секретаря Міністерства економіки України та колишній голова правління благодійної організації.

Колишнього гендиректора Укрпатенту визнали винуватим у розтраті майна в особливо великих розмірах. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Колишнього виконувача обов’язків держсекретаря Мінекономіки визнали винуватим у пособництві в розтраті. Йому призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Колишнього голову правління благодійної організації засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Водночас суд виправдав його за обвинуваченням у пособництві в розтраті.

Усім трьом засудженим також призначили трирічну заборону обіймати визначені вироком посади.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив цивільний позов державного підприємства.

З колишнього генерального директора Укрпатенту та колишнього виконувача обов’язків держсекретаря Мінекономіки постановили солідарно стягнути понад 296 млн грн матеріальної шкоди.

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