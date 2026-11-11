Служба безпеки України провела спецоперацію, під час якої було уражено малий ракетний корабель проєкту Буян-М Наро-Фомінськ.

Про це повідомила СБУ у середу, 11 листопада.

Знищено російський ракетний корабель

– Це судно є носієм крилатих ракет Калібр та Онікс. Його було спущено на воду у 2022 році, – йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряється інформація про знищення бойових вертольотів РФ.

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Ракетний корабель Буян-М є носієм крилатих ракет, які російські окупанти використовують для ударів по Україні.

Судно входить до серії багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів (МРК) третього рангу.

Це кораблі малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням, призначені для дій у ближній морській зоні та здатні пересуватися за маршрутом “річка – море”.

Офіційно їхнє призначення визначене як “охорона й захист економічної зони країни у внутрішніх морських басейнах”.

Корабель обладнаний установкою вертикального пуску 3С14, розрахованою на вісім крилатих ракет Онікс і Калібр. Завдяки цьому Росія може завдавати ударів на відстань до 1500 км.

Протикорабельні ракети комплексу Калібр здатні уражати морські цілі на відстані до 500 км. Крім ракетного озброєння, на кораблі встановлені артилерійські системи та кулемети.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Онезького озера в Республіці Карелія РФ зазнав пошкоджень малий ракетний корабель Град проєкту 21631 Буян-М. Удар припав на праву частину відсіку силової установки судна.

Фото: Міністерство оборони РФ

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