Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін наполягає на перегляді європейської архітектури безпеки та вимагає гарантій для Росії.

Про це глава держави заявив під час виступу в парламенті Данії.

Зеленський пояснив, навіщо Путіну гарантії безпеки

За словами президента, останнім часом на різних рівнях дедалі частіше лунають заяви про нібито необхідність надати Росії гарантії безпеки. Водночас Зеленський наголосив, що протягом багатьох десятиліть ніхто не здійснював нападів на РФ.

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Натомість Москва після завершення Другої світової війни неодноразово розв’язувала війни або застосовувала військову силу проти інших держав.

– Тому, коли зараз росіяни говорять про безпекову архітектуру для себе або про безпекові гарантії для Росії, вони навряд чи говорять про справжню безпеку та мир, – наголосив Зеленський.

Президент вважає, що Росія хоче отримати можливість безперешкодно втручатися у внутрішні справи інших країн та використовувати військову силу на власний розсуд.

Крім того, Кремль прагне унеможливити будь-яку зовнішню підтримку демократичних процесів і свободи всередині самої Росії.

Зеленський наголосив, що головна мета Путіна — зберегти особисту владу на невизначений термін, а також передати наступним поколінням свої імперські погляди, які український президент назвав значною мірою фашистськими.

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