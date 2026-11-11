У Києві вимкнуть вуличне освітлення через складну ситуацію в енергосистемі
- У Києві ухвалили рішення про тимчасове повне відключення зовнішнього освітлення через складну ситуацію в енергосистемі.
- У Київміськсвітлі пояснили, як працюватиме система освітлення столиці та для яких об'єктів передбачили винятки.
- Через зміни на міських вулицях водіїв і пішоходів закликали бути особливо уважними та дотримуватися додаткових заходів безпеки.
У Києві тимчасово повністю відключать зовнішнє освітлення через нестачу електроенергії, спричинену російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.
Про це повідомили у комунальному підприємстві Київміськсвітло.
У Києві повністю вимкнуть вуличне освітлення
У підприємстві пояснили, що внаслідок російських атак на енергетичні об’єкти у столиці виник дефіцит електроенергії.
Щоб забезпечити першочергове електропостачання критично важливих об’єктів міста, у КМДА ухвалили рішення тимчасово повністю відключити зовнішнє освітлення.
Відповідно до цього рішення Київміськсвітло припиняє освітлення вулиць та інших об’єктів міського благоустрою.
Виняток передбачений для електричних шаф, від яких живляться системи оповіщення населення. На таких ділянках освітлення працюватиме лише за наявності електроенергії — від моменту відновлення електропостачання до 22:00.
У комунальному підприємстві наголосили, що відповідають виключно за зовнішнє освітлення об’єктів, які перебувають у власності територіальної громади Києва.
Водночас Київміськсвітло не забезпечує електроенергією житлові будинки, критичну інфраструктуру та інші об’єкти. Робота підприємства залежить від електропостачання з боку ДТЕК Київські електромережі.
Через відсутність вуличного освітлення мешканців і гостей столиці закликали дотримуватися підвищених заходів безпеки.
Зокрема, водіям рекомендують не перевищувати дозволену швидкість, збільшувати дистанцію між автомобілями та уважніше стежити за ситуацією поблизу пішохідних переходів.
Пішоходам радять використовувати світлоповертальні елементи на одязі й особистих речах, а також освітлювати дорогу ліхтариками або смартфонами.