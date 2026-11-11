У ніч проти 11 листопада Сили оборони України завдали ударів по об’єктах портової, нафтової та транспортної інфраструктури Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Внаслідок атаки пошкоджено резервуари з нафтопродуктами, виробниче обладнання та інфраструктуру перевалки нафти. На кількох об’єктах спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Служба безпеки України.

Удар по порту Усть-Луга 11 листопада: що відомо

За інформацією Генштабу, внаслідок влучань українських безпілотників найбільших пошкоджень зазнав резервуарний парк порту Усть-Луга.

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За попередніми даними, уражено п’ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об’ємом 150 тис. кубометрів. На території об’єкта виникла масштабна пожежа.

Крім того, пошкоджено виробничу інфраструктуру порту. Зокрема, під удар потрапила установка гідрокрекінгу, на якій також спалахнула пожежа. Уражено апарат повітряного охолодження та насосну станцію.

Також пошкоджено причал, який використовують для відвантаження нафтопродуктів на танкери.

У СБУ уточнили, що безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа атакували інфраструктуру термінала Новатек-Усть-Луга. Зокрема, було уражено кілька резервуарів об’ємом по 30 тис. тонн кожен. Також зафіксовано розлив нафтопродуктів.

На терміналі Усть-Луга Ойл пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами. Там виникла масштабна пожежа.

Окрім цього, загоряння зафіксували на терміналі АТ Фактор та залізничній станції Лужська.

За даними спецслужби, основні пошкодження припали на резервуарні парки, насосні станції, трубопроводи та об’єкти перевалки нафти й нафтопродуктів.

На уражених об’єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

Чому порт Усть-Луга важливий для Росії

Усть-Луга є одним із ключових російських портів на Балтійському морі. Через його термінали РФ експортує нафту та нафтопродукти, отримуючи доходи, які, зокрема, спрямовує на фінансування війни проти України.

У Генштабі наголосили, що ураження резервуарів, виробничого обладнання та портової інфраструктури обмежує можливості Росії експортувати нафтопродукти й отримувати відповідні надходження до бюджету.

Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал РФ, щоб послабити можливості країни-агресора вести війну проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії, неподалік Санкт-Петербурга.

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