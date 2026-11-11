До 2027 року існує “вікно можливостей” для досягнення результату в мирних переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки у цей період прагнуть домовитися всі залучені сторони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу, 11 листопада.

Зеленський про “вікно можливостей” щодо переговорів

За словами глави держави, наступного року в Європі можливі зміни політичного ландшафту.

Зараз дивляться

– І так само ми бачимо, вже відбуваються зміни в США. І тому сьогодні є дійсно ця можливість, це “вікно можливостей”, коли всі ті учасники, які зараз займаються переговорним процесом, які хочуть дійсно отримати результат ще до 27 року, – заявив президент.

Зеленський припустив, що саме цим пояснюється заява одного з учасників переговорів про відсутність негативу під час розмови в Абу-Дабі.

– Я не знаю всіх деталей, я думаю, що там все одно було трошечки історій Росії, але вже ми не звертаємо увагу, на цей час можна вийти відпочити, випити кави. Але тим не менш, що важливо, що американці полетіли з конкретикою до Путіна, – повідомив він.

Президент зазначив, що сподівається на повернення спецпредставників США до Дубліна з конкретними пропозиціями. За його словами, він “не дуже в це вірить, але все одно надія є”.

– Ми розуміємо, з ким ми маємо справу, що вони не будуть до всього позитивні – так, але що може бути прогрес – так. Багато залежить сьогодні від формату діалогу американської сторони з російською стороною завтра. Я не знаю, який формат вони оберуть, – зазначив Зеленський.

На думку президента, для США принципово важливо досягти результату в переговорах до кінця цього року. Він вважає, що американська сторона “цього дійсно дуже хоче”.

– І тому, дивлячись на всі ці деталі, ми надіємось отримати результат. Безумовно, ми живемо з вами під час війни, безумовно ми хочемо досягти результату до кінця року і будемо для цього все робити, – резюмував глава держави.

Нагадаємо, 11 листопада Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Під час візиту заплановані переговори з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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