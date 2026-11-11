Сьогодні, 11 листопада, в Абу-Дабі завершився другий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна — США — Росія.

Другий день переговорів: чим закінчився

За даними російських ЗМІ, у середу переговори тривали трохи менше двох годин.

Глава делегації РФ Володимир Мединський повідомив, що Росія та Україна домовилися про масштабний обмін полоненими. Згодом американський переговорник Джаред Кушнер підтвердив цю інформацію і наголосив, що підсумують цифри завтра.

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— Стівен (Віткофф) та я завтра їдемо до Москви, щоб зустрітися із президентом Путіним та обговорити те, про що говорили в Абу-Дабі. Далі ми полетимо у Дублін, щоб поговорити із президентом Зеленським, — заявив Кушнер.

Щодо присутності представників європейських країн під час переговорів в Абу-Дабі, то Мединський зазначив, що російська сторона не отримувала жодної конкретної “мирної пропозиції” з боку Європи.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року Росія висунула США та НАТО вимоги про так звані гарантії безпеки: юридично відмовитися від подальшого розширення блоку, зокрема за рахунок України, не розміщувати війська та озброєння в країнах, що вступили до НАТО після 1997 року, та припинити військову співпрацю з Україною.

Зараз в Абу-Дабі розпочалася зустріч української сторони з європейцями.

Зеленський назвав три пріоритети переговорів в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський під час перебування в Данії наголосив, що залучення Європи до переговорного процесу було непростим, однак без її участі неможливо обговорювати безпеку на континенті та майбутнє України.

За його словами, у переговорному процесі важлива послідовність. Спочатку сторони мають зосередитися на припиненні війни, після цього — на гарантіях безпеки та економічному процвітанні.

Серед тем переговорів Зеленський назвав припинення вогню в енергетичній сфері або на морі, обмін українських військовополонених і підготовку зустрічі на рівні лідерів.

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