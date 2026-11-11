Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 11 листопада: ЗСУ знищили 2 580 окупантів та 73 артсистеми
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 580 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 11 листопада 2026 року
- близько 1 614 180 (+2 580) осіб,
- танків — 12 468 (+3),
- бойових броньованих машин — 25 706 (+10),
- артилерійських систем — 52 231 (+73),
- РСЗВ — 2 266,
- засобів ППО — 1 756 (+2),
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 122 (+5),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 604 910 (+1 559),
- крилатих ракет — 5 196,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 173 526 (+513),
- спеціальної техніки — 4 894 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.