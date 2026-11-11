Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 580 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 11 листопада 2026 року

  • близько 1 614 180 (+2 580) осіб,
  • танків — 12 468 (+3),
  • бойових броньованих машин — 25 706 (+10),
  • артилерійських систем — 52 231 (+73),
  • РСЗВ — 2 266,
  • засобів ППО — 1 756 (+2),
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 122 (+5),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 604 910 (+1 559),
  • крилатих ракет — 5 196,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 173 526 (+513),
  • спеціальної техніки — 4 894 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
РФ атакувала південь Одещини: є загиблий, пошкоджено інфраструктуру та житловий сектор
обстріл, атака дронами і ракетами

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.