У Європейському парламенті відбулися дебати щодо українських дітей, яких Росія примусово вивезла на свою територію або які залишаються на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка взяла участь у дебатах на запрошення керівництва Європарламенту.

В Європарламенті обговорили викрадених українських дітей

– Очікуємо на ухвалення відповідної резолюції. Попередньо текст резолюції буде дуже сильним! Європарламент має намір заявити, що дії РФ щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду і закликає держави ЄС офіційно визнати їх такими, – підкреслила Олена Кондратюк.

Дебати організували за спільною ініціативою заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк та віцепрезидентки Європарламенту Еви Копач.

Зараз дивляться

– Вперше під час дебатів акцентовано піднімалося питання не лише викрадених та вивезних до Росії українських дітей, але доля тих, що знаходяться на тимчасово-окупованих територіях. А це щонайменше 1,6 млн дітей, – зазначила Олена Кондратюк.

За її словами, Європарламент уже не вперше обговорює резолюцію, присвячену українським дітям, і планує її ухвалити. Однак цього разу документ має особливе значення, оскільки зосереджений на мілітаризації та індоктринації неповнолітніх українців.

На цьому наголосила й висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас, яка відкрила дебати.

Вона заявила про наявність численних доказів організованої Росією кампанії з депортації українських дітей, їхньої мілітаризації та знищення національної ідентичності. Про це свідчить і цьогорічний звіт ОБСЄ. На переконання Каї Каллас, ці факти дають підстави кваліфікувати дії Росії як злочин проти людяності.

Власні проєкти резолюцій до Європарламенту подали шість політичних груп. Їхні представники теж виступили під час дебатів.

Від найбільшої політичної сили Європарламенту – Європейської народної партії – слово взяла віцепрезидентка установи Ева Копач.

Вона закликала поглянути на війну очима українських дітей, яких Росія розлучає з рідними, примусово передає на всиновлення, позбавляє національної ідентичності та забороняє розмовляти українською мовою.

– На всіх моїх зустрічах в Європарламенті цього пленарного тижня, я також говоритиму про наступні важливі кроки: необхідність посилення санкцій проти всіх причетних до злочинів проти дітей та уніфікацію санкційних списків. Це про справедливість і про відповідальність. За кожним злочином РФ проти українських дітей стоять конкретні організації та люди, які не повинні почуватися безкарними, – зауважила віцеспікерка.

Підбиваючи підсумки, заступниця голови Верховної Ради зазначила, що дебати допомогли привернути увагу політичних груп Європарламенту з різними ідеологічними поглядами до чутливої теми злочинів Росії проти українських дітей.

– Це надважливо для розголосу та адвокації санкцій. Несприйняття злочинів Росії проти українських дітей об’єднує навіть ті політичні сили Європарламенту, які не завжди прихильні до України. Бо те зло, яке вчиняє Росія щодо українських дітей – категорично суперечить будь-яким європейським цінностям та людяності, як такій, – підсумувала Олена Кондратюк.

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