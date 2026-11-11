Українська сторона розраховує, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів у Москві передадуть позицію Росії щодо гуманітарних питань, можливого саміту на рівні лідерів та енергетичного перемир’я.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу, 11 листопада.

Зеленський чекає від Віткоффа і Кушнера відповіді Москви

За словами президента, під час перемовин обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими.

Зараз дивляться

– Сторони обговорювали можливість обміну військополонених. Тисяча на тисячу, може, тисяча двісті вийде. Це було б дуже позитивно. Я не бачу причин, чому Росія повинна відмовити. Але все буває, – розповів президент.

Другим важливим питанням Зеленський назвав гарантії безпеки для України. За його словами, сторони розглянули кілька можливих форматів таких гарантій.

Президент наголосив, що необхідно провести зустріч на рівні лідерів держав. Саме під час неї можна буде обговорити питання, щодо яких переговорні команди не мають відповідних повноважень. Серед них – територіальні питання.

– Безумовно, піднімаються питання, які стосуються припинення вогню, енергетичного припинення вогню, припинення вогню на морі. Американська сторона говорить про те, що у них немає мандату на відповіді саме на ці питання. Але, тим не менш, ми думаємо, що американська сторона буде зустрічатись з російським лідером і там всі ці питання будуть підніматися, – додав Зеленський.

Він висловив сподівання, що зустрінеться з представниками президента США Дональда Трампа у Дубліні ввечері в четвер, 12 листопада.

Нагадаємо, представники американського президента Стівен Віткофф і Джаред Кушнер у четвер зустрінуться з Володимиром Путіним у Москві.

Після переговорів вони вирушать до Дубліна, де мають намір провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Міхол Мартін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.