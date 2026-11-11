Україна розраховує вже взимку провести перші випробування європейської системи протибалістичного захисту. Наразі триває робота над її розробкою за участю міжнародних партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Данії.

Європейська антибалістична система

Глава держави подякував данській оборонній промисловості та партнерам за співпрацю і спільну роботу над новими оборонними проєктами.

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За словами Зеленського, Україна зосереджена на створенні системи, здатної протидіяти балістичним ракетам. Водночас реалізувати такий масштабний проєкт самостійно країна не може, тому важливою є підтримка міжнародних партнерів.

— Сподіваюся, ми отримаємо певні результати. Це потрібно нам усім, — наголосив Зеленський.

Джерело : Офіс президента

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