Загалом протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Противник завдав 61 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5 466 дронів-камікадзе та здійснив 1 860 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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