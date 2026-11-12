Російські ударні безпілотники типу Shahed не мають додаткового електричного двигуна для безшумного польоту, попри поширення таких чуток у військових чатах. Натомість ворог застосовує тактику відключення реактивного двигуна перед ударом та наднизькі висоти.

Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

Чи мають Shahed беззвучний електродвигун

За його словами, останнім часом у групах військовослужбовців ЗСУ в месенджері Signal почала поширюватися інформація про нібито встановлення на російські дрони-камікадзе додаткового електродвигуна, який дозволяє їм летіти без звуку.

Зараз дивляться

Проте Флеш спростував ці дані, наголосивши, що такого двигуна на безпілотниках немає.

Натомість безшумність перед атакою досягається іншим способом. Він стверджує, що росіяни почали використовувати тактику відключення реактивного двигуна безпосередньо перед ударом.

Флеш розповів, що реактивна силова установка надає дрону достатнього розгону та інерції, що дозволяє апарату долати завершальну ділянку маршруту в повній тиші.

Крім того, Бескрестнов звернув увагу на ще одну особливість останніх атак. За його даними, фіксуються спроби наближення дронів до цілей на надзвичайно низьких висотах на ділянках, де на шляху Shahed відсутні перешкоди. Це робиться для того, щоб українські радіолокаційні станції (РЛС) не могли вчасно виявити повітряну ціль.

Водночас Флеш наголосив, що обидва ці фактори обов’язково мають враховувати мобільні вогневі групи (МВГ) та інші підрозділи протиповітряної оборони, оскільки за таких умов безпілотник може з’явитися буквально з нізвідки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.