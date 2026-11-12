У ніч проти 12 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та протикорабельні ракети, а також 123 ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 листопада: результати роботи ППО

Починаючи з 18:00 11 листопада, росіяни атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Воронезької та Курської областей РФ.

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Крім того, ворог запустив 123 безпілотники типів Shahed, Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т та дрони-імітатори Пародія. Серед них було 73 реактивні БпЛА.

Запуски здійснювалися з районів російських міст Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 94 ворожі безпілотники, зокрема п’ять БпЛА Бандероль/Дань-Т та 89 дронів типів Shahed, Гербера й інших. Серед знешкоджених безпілотників Shahed був 51 реактивний.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 17 локаціях. Ще у 18 місцях впали уламки збитих повітряних цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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