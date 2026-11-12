У листопаді в Україні поступово знижується температура повітря, а погодні умови характерні для пізньої осені. Частина українців почала готуватися до зимових свят, планувати новорічні подорожі та відпочинок.

Дехто хоче зустріти 2027 рік удома, а інші розглядають поїздки до Карпат та на гірські курорти.

Тому багатьох цікавить, чи буде на Новий рік сніг, чи варто очікувати морозів і якою буде погода на новорічну ніч 2027 року.

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Факти ICTV дізнавалися, що відомо про погодні умови цієї зими, які попередні розрахунки щодо кінця грудня оприлюднили синоптики та чи можна вже говорити про сніг в Україні на новорічні свята.

Якою буде зима 2026-2027 в Україні

Попередні кліматичні розрахунки свідчать, що зима 2026-2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За словами кліматологині, аналіз розрахунків світових прогностичних центрів показує, що середня температура повітря протягом зими може бути на 1-2°C вищою за норму.

Але є й моделі, які допускають температуру в межах середніх багаторічних показників. Однак жодна з розглянутих чисельних моделей не прогнозує середню за зиму температуру нижчою за кліматичну норму.

Такі температурні тенденції характерні для всіх зимових місяців. Основною причиною стане переважання зонального перенесення повітряних мас.

Це означає, що в Україну частіше надходитиме повітря з Атлантики. Воно зазвичай тепліше та вологіше, тому сприятиме підвищенню температури й надходженню вологи.

Втім, температурні умови будуть не однаковими в різних регіонах країни:

Найвищі середні температури очікуються на півдні України, Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. За оцінками кліматологині, середня температура за зиму в цих областях може становити від 0 до +2°C.

Найнижчі температурні показники прогнозуються на північному сході країни та у високогір’ї Карпат. Там середня температура за зимовий період може становити -3…-4°C і нижче.

Як зазначила фахівчиня, ці показники характеризують середню температуру за тривалий період, а не погоду кожного окремого дня. Тому навіть у регіонах із прогнозованою теплою зимою можливі відчутні морози.

Віра Балабух пояснює, що протягом сезону не виключені вторгнення арктичного повітря. Однак, за попередніми розрахунками, такі похолодання, найімовірніше, будуть короткочасними.

Погода на Новий рік 2027: чи варто чекати снігу

Окремо кліматологиня розповіла про очікувану кількість опадів. За розрахунками світових прогностичних центрів, узимку їхня кількість може бути в межах кліматичної норми або на 20-40% вищою.

Це пов’язано з переважанням теплого та вологого повітря, яке надходитиме з Атлантики. Однак більша кількість опадів не обов’язково означає, що в Україні буде багато снігу та сформується стійкий сніговий покрив.

Вирішальне значення матиме температура повітря. Якщо вона залишатиметься плюсовою, опади випадатимуть переважно у вигляді дощу або мокрого снігу. Сніг за таких умов швидко танутиме, тому тривалого снігового покриву може не утворитися.

Крім того, коливання температури поблизу нуля створюватимуть небезпечні погодні умови. Зокрема, можливі ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ.

Взимку відрізнятимуться й погодні умови в західних, східних і південних областях:

На Закарпатті взимку зазвичай тепліше, ніж в інших регіонах. Тут частіше переважають плюсові температури. Західні області загалом відчувають сильний вплив Атлантики. Через надходження теплих і вологих повітряних мас та частіше проходження циклонів і атмосферних фронтів тут переважає хмарна погода, а кількість опадів зазвичай більша.

На сході України взимку характерні нижчі температури та менша кількість опадів порівняно із західними регіонами. Це пов’язано з більшою континентальністю клімату та частішим впливом антициклонів. За таких умов встановлюється малохмарна погода зі слабким вітром, а вночі земна поверхня та приземний шар повітря можуть сильніше охолоджуватися.

Південні області мають вищі температури в холодний період року завдяки впливу Чорного й Азовського морів. Водночас поблизу узбережжя підвищена вологість і сильний вітер можуть посилювати відчуття холоду.

Отже, загальна тенденція до теплої зими не виключає ані морозів, ані снігопадів. Погодні умови залежатимуть від того, які повітряні маси надходитимуть в Україну в конкретний період.

Якою буде погода на Новий рік 2027

Щодо безпосередньо новорічної ночі, українські синоптики поки не оприлюднили точного прогнозу на 31 грудня 2026 року та 1 січня 2027 року. До свята залишається ще понад півтора місяця, тому говорити про конкретну температуру, опади чи ймовірність снігового покриву наразі зарано.

Проте попередні розрахунки щодо погоди наприкінці грудня з’являються і в інших європейських країнах.

Так, у Польщі, за даними польського Інституту метеорології та водного господарства (IMGW) допускаються похолодання та снігопади в другій половині грудня. Це говорить про можливу зміну атмосферної циркуляції в Центральній і Східній Європі.

Оскільки Польща межує з Україною, такі погодні процеси становлять інтерес і для українців. Зміни атмосферної циркуляції в сусідній країні впливатимуть на погодні умови в західній частині України.

Найближче до польського кордону розташовані Волинська та Львівська області. Саме для цих регіонів варто уважно стежити за подальшими прогнозами щодо можливого похолодання та снігопадів. Поширення відповідних повітряних мас може впливати й на погоду в інших областях.

Якщо наприкінці грудня температура опуститься нижче нуля й одночасно випадатимуть опади, в окремих областях України може сформуватися сніговий покрив. Якщо ж збережеться плюсова температура, замість снігу йтиме дощ або мокрий сніг.

Тому поки що не можна стверджувати, що погода на Новий рік 2027 буде сніжною або морозною. Так само немає підстав говорити, що святкова ніч мине без опадів.

Довгострокові кліматичні розрахунки дають змогу оцінити загальні тенденції погоди на сезон, але не дозволяють точно визначити, якою буде температура в конкретний день або чи випадатиме сніг у певному місті.

Як пояснила Віра Балабух, точніше передбачати зміни погодних умов дають змогу короткострокові прогнози на найближчі п’ять діб. Саме вони враховують актуальний розвиток атмосферних процесів і дають можливість уточнювати очікувані температури, опади та похолодання.

Тому прогноз погоди на новорічну ніч 2027 року варто очікувати ближче до свята. У міру наближення 31 грудня Укргідрометцентр зможе надати конкретніші дані щодо погодних умов у регіонах України.

До Нового року атмосферна ситуація ще неодноразово зміниться. Тому попередні прогнози можуть суттєво відрізнятися від фактичної погоди наприкінці грудня.

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